Danza | perché è bello e fa bene allenarsi a casa insieme a Roberto Bolle!

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) Un plié in salotto. Una pirouette in cucina. La mensola della libreria usata come sbarra. In tempi di lockdown, la danza si sposta tra le mura di casa. E non solo per i ballerini professionisti (spettacolari i video degli allenamenti in quarantena del corpo di ballo dell’Opéra di Parigi o del Teatro dell’Opera di Roma). Grazie alle lezioni online, come quelle gratuite su Instagram lanciate dal festival di Roberto Bolle OnDance, indossano virtualmente il tutù bambine e ragazzini, giovani donne in carriera, cinquantenni che hanno finalmente il tempo di rispolverare il loro sogno d’infanzia. E fanno bene. Anche perché, spiega la psicologa, la danza è uno strumento utile per battere l’ansia e la depressione da coronavirus.