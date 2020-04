Coronavirus, Mattarella: “Le scuole chiuse sono una ferita per tutti” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Siamo di fronte a un evento eccezionale che tocca la vita di più di otto milioni di ragazze e ragazzi italiani“, sono le parole rilasciate in giornata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha voluto rivolgersi con un videomessaggio direttamente ai ragazzi, centinaia di milioni di studenti che in questo momento si trovano a casa senza la possibilità di rivedere un’uscita, la luce della riapertura delle scuole che non è contemplata in questo primo profilarsi della fase 2. Scuola, Sergio Mattarella e il videomessaggio agli studenti “Care ragazze, cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che nessuno avrebbe immaginato – così, citando l’incipit del videomessaggio, Sergio Mattarella si rivolge agli studenti italiani che ancora rimangono in attesa di sapere quando potranno tornare a sedersi ... Leggi su thesocialpost Coronavirus Italia - Mattarella agli studenti : scuole chiuse una ferita

