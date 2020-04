Coronavirus, Fontana: “Alcune cose non tornano, ma restiamo collaborativi” (Di lunedì 27 aprile 2020) Dalla Lombardia Fontana commenta la conferenza stampa di Giuseppe Conte, parlando delle nuove regole della fase due in vigore dal 4 maggio. E’ ufficiale dal 4 maggio inizierà la fase 2: si potrà andare a trovare i parenti, pure mantenendo il distanziamento sociale, andare a correre, godersi il mare. Ci si potrà muovere all’interno della … L'articolo Coronavirus, Fontana: “Alcune cose non tornano, ma restiamo collaborativi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : Fontana - 'richieste sindaci in linea con azione Lombardia'

Coronavirus - Fontana : “Apertura mercati scoperti in Lombardia passo verso normalità”

Coronavirus : Fontana - 'da mercoledì in Lombardia via libera a mercati scoperti' (Di lunedì 27 aprile 2020) Dalla Lombardiacommenta la conferenza stampa di Giuseppe Conte, parlando delle nuove regole della fase due in vigore dal 4 maggio. E’ ufficiale dal 4 maggio inizierà la fase 2: si potrà andare a trovare i parenti, pure mantenendo il distanziamento sociale, andare a correre, godersi il mare. Ci si potrà muovere all’interno della … L'articolo: “Alcunenon, macollaborativi” proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Milano lancia il piano per la ripartenza: auto a 30 km/h e più spazi per i tavolini dei bar #ANSA - paoloroversi : Mi spiegate perché #Fontana indossa sempre la #mascherina anche quando è in video conferenza da solo nel suo ufficio? #lockdown #coronavirus - Corriere : ?? «Il governo era al corrente dei rischi della pandemia ma li ha tenuti segreti? L'Italia ha il diritto di sapere» - iltradate : Coronavirus Fase 2, Fontana chiede “più chiarezza” da Roma -