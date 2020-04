Coronavirus | Decaro “Servono linee guida per il trasporto pubblico”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sono soddisfatto per le indicazioni delle attivita' che riaprono il 4 maggio, non lo sono per le esigenze che nascono dal 4 maggio e sulle quali non abbiamo avuto risposte. Si muoveranno 2,5 milioni di persone in piu' rispetto ad oggi e servono risposte sull'utilizzo delpubblico”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio, a Circo Massimo su Radio Capital.“Mentre abbiamo sottoscritto un protocollo per i cantieri edili, non abbiamo un protocollo definitivo per ilpubblico che subira' una completa trasformazione. Non possiamo quadruplicare le corse perche' significherebbe quadruplicare i costi – ha aggiunto -, probabilmente dovremmo concentrare le corse dove la domanda e' piu' forte e nelle altre zone utilizzare mezzi alternativi come biciclette, monopattini, ma questo lo possiamo fare ...