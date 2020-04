Coronavirus: cooperazione a Fontana, 'giusta direzione, ma evitiamo stop and go' (2) (Di lunedì 27 aprile 2020) (Adnkronos) - Altro tema la tenuta delle imprese sociali "la maggior parte delle cooperative - spiegano - hanno un numero medio di dipendenti pari a 50, oggi in bilico a causa delle restrizioni. Serve ragionare a un piano ad hoc per evitare il collasso di queste imprese che offrono servizi prioritari per le famiglie. A questo si aggiunge la necessità di avere risposte per i servizi domiciliari da fornire alle famiglie, soprattutto se con figli o con fragilità di ogni tipo". C'è poi la questione dei costi e un nuovo approccio al lavoro. "Chiediamo un'analisi dei costi per la sicurezza per i diversi settori e incentivi per lo smart working". Centrale, sollecitano Minelli e Dadda anche la mobilità: "c'è un problema di trasporto pubblico locale, servono soluzioni innovative e incentivi per il trasporto". Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - Conte all’Oms : “Virus non ha confini - serve cooperazione internazionale. Senza vaccino non ci sarà soluzione”

Coronavirus - Sala e le sindache di Barcellona - Parigi e Amsterdam : “Per uscire dalla crisi l’Ue segua principi di solidarietà e cooperazione”

Il Coronavirus può essere sconfitto solo dalla cooperazione : ecco la petizione europea (Di lunedì 27 aprile 2020) (Adnkronos) - Altro tema la tenuta delle imprese sociali "la maggior parte delle cooperative - spiegano - hanno un numero medio di dipendenti pari a 50, oggi in bilico a causa delle restrizioni. Serve ragionare a un piano ad hoc per evitare il collasso di queste imprese che offrono servizi prioritari per le famiglie. A questo si aggiunge la necessità di avere risposte per i servizi domiciliari da fornire alle famiglie, soprattutto se con figli o con fragilità di ogni tipo". C'è poi la questione dei costi e un nuovo approccio al lavoro. "Chiediamo un'analisi dei costi per la sicurezza per i diversi settori e incentivi per lo smart working". Centrale, sollecitano Minelli e Dadda anche la mobilità: "c'è un problema di trasporto pubblico locale, servono soluzioni innovative e incentivi per il trasporto".

fattoquotidiano : Coronavirus, Conte all’Oms: “Virus non ha confini, serve cooperazione internazionale. Senza vaccino non ci sarà sol… - Noovyis : (Coronavirus: cooperazione a Fontana, 'giusta direzione, ma evitiamo stop and go' (2)) Playhitmusic - - RedattoreSocial : #Coronavirus, @legcoopsociali: “Non esiste fase 2 senza pensare ai bisogni dei #minori”. La presidente nazionale: “… - euk_it : RT @MarcheEuropa: ??La #Commissioneeuropea ????, in cooperazione con diversi partner, ha varato una piattaforma europea ?? di dati sulla #Covid… - MarcheEuropa : ??La #Commissioneeuropea ????, in cooperazione con diversi partner, ha varato una piattaforma europea ?? di dati sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cooperazione Coronavirus, Conte all’Oms: “Virus non ha confini, serve cooperazione internazionale Il Fatto Quotidiano Fusione: prima superbobina europea per ITER

Fusione, in arrivo la prima superbobina europea per il progetto ITER: trasporto organizzato nonostante l’emergenza COVID-19, coinvolta l’eccellenza dell’industria italiana Nonostante le difficoltà ...

Tecnologia italiana vince gara NATO per ospedali

Tecnologia italiana vince gara NATO per ospedali “chiavi in mano”: la pugliese R.I fornirà le infrastrutture realizzate in collaborazione con ENEA Una tecnologia innovativa ed ecosostenibile svilup ...