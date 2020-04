Coronavirus | Campania | “Ok al rientro dal Nord | ma con la quarantena”

(Di lunedì 27 aprile 2020) Sì al ritorno inper i residenti che sono fuori Regione, ma con la necessità di avvisare l’Asl e osservare le due settimane di isolamento al proprio arrivo a casa per scongiurare il contagio da. Questo il punto di partenza della Regionein merito alla parte del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che permette dal 4 maggio il ritorno ai propri luoghi di residenza o domicilio, un articolo su cui comunque la Regionefa sapere di attendere indicazioni più precise dal punto di vista operativo da parte del governo. Lasi adegua quindi alla decisione di Palazzo Chigi ma ricorda il rispetto delle regole per, sottolineano fonti dell’ente regionale, “evitare di mettere a rischio prima di tutto i propri familiari e amici“. Il rischio diinda aree deldove la ...

RaiNews : È la fase 2 della Regione Campania che ha dato il via libera, atteso da molti, per passeggiate e corse con le masch… - tgr_campania : #coronavirus Forte investimento di capitali cinesi nella zona industriale di Benevento dove verrà realizzato uno st… - fanpage : #Covid_19 Il #bollettino del #27aprile della regione #Campania - corrmezzogiorno : #Napoli Coronavirus, Regione: sì a rientri dal Nord ma con quarantena - cronachecampane : #Coronavirus, la Regione #Campania: ‘Ok al rientro dal Nord dei residenti ma con quarantena’ -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Dopo molte discussioni, nella fase 2 c'è l'obbligo di mascherna nei luoghi chiusi e tutte le volte che non si riesce a rispettare le distanze.L’ASL di Avellino comunica che, con nota del 25.04 del Presidente della Regione Campania inoltrata a tutti i Direttori delle ASL della regione, in esecuzione dell’ “Azione 2” del “Piano regionale per ...