Chi è Massimo Giannini, il direttore de ‘La Stampa’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Dal sogno di diventare calciatore alla direzione de ‘La Stampa’. Ecco chi è Massimo Giannini. ROMA – L’ingresso di Exor nel consiglio d’amministrazione di Gedi ha portato alla nomina di Massimo Giannini come direttore de La Stampa. Il giornalista romano ha preso il posto di Maurizio Molinari. Chi è Massimo Giannini, la biografia del giornalista Nato il 6 febbraio 1962 (Aquario) a Roma, Massimo Giannini dopo la laurea in Giurisprudenza ha iniziato delle collaborazioni con Il Sole 24 Ore e La Stampa prima di passare a La Repubblica. Nel quotidiano con sede nella Capitale ha ricoperto diversi ruoli tra cui quello di vicedirettore prima di passare nel 2007 alla guide del supplemento Affari e Finanza. Lo ‘sbarco’ sul piccolo schermo è avvenuto nel 2014 quando Cairo lo ha scelto per sostituire Floris nel programma ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Conte : "Mascherine chirurgiche con prezzo massimo di 50 centesimi"

Il Premier Conte sulle mascherine chirurgiche : "Costeranno massimo 50 centesimi"

Le mascherine saranno obbligatorie in Italia? Quanto costeranno? Attesa per il prezzo massimo - gratis per chi ha esenzioni ticket (Di lunedì 27 aprile 2020) Dal sogno di diventare calciatore alla direzione de ‘La Stampa’. Ecco chi è. ROMA – L’ingresso di Exor nel consiglio d’amministrazione di Gedi ha portato alla nomina dicomede La Stampa. Il giornalista romano ha preso il posto di Maurizio Molinari. Chi è, la biografia del giornalista Nato il 6 febbraio 1962 (Aquario) a Roma,dopo la laurea in Giurisprudenza ha iniziato delle collaborazioni con Il Sole 24 Ore e La Stampa prima di passare a La Repubblica. Nel quotidiano con sede nella Capitale ha ricoperto diversi ruoli tra cui quello di viceprima di passare nel 2007 alla guide del supplemento Affari e Finanza. Lo ‘sbarco’ sul piccolo schermo è avvenuto nel 2014 quando Cairo lo ha scelto per sostituire Floris nel programma ...

ChibiNeko92 : La nostra vita si basa sull'amore, chi sa amare dà tutto quando trova la sua persona. Combatte con ogni mezzo, si i… - Gsarti2 : RT @pablo__liberal: In fondo c’era bisogno di una pandemia del genere.. e lo dico col massimo rispetto per chi ne ha sofferto e ne soffre!… - DanielaPF75 : RT @MedBunker: A chi non conosce il mondo dei falsi congressi e riviste scientifiche nati per creare, pagando, falsi titoli a pseudo scienz… - CDistratis : @MilanNewsit Non è mai finito in quello del Milan più che altro...inutile aspettarci colpi del genere,prederemo sol… - massimo_rdv : RT @giorgio_gori: Riaprono le sale da gioco ma bar, ristoranti e parrucchieri restano chiusi fino all’1 giugno. Tre mesi e mezzo senza inc… -