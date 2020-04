Calano i contagi, ma non i decessi: altro bollettino preoccupante a ridosso della Fase 2. Il lockdown non serve a nulla? (Di lunedì 27 aprile 2020) Ad oggi, lunedì 27 aprile, sono 1739 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, che sommati a 1696 nuovi guariti dà un totale di -290 rispetto alla giornata di ieri: continua a scendere, stando ai dati giornalieri forniti dalla Protezione Civile, anche la curva dei contagi in Italia, così come quella delle persone ricoverate in terapia intensiva, 53 in meno rispetto a ieri. Cifra, questa, che rappresenta il dato più basso da 16 marzo. E non solo perché si tratta poi del ventitreesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva. Il totale dei contagiati è di 105mila 813. I tamponi eseguiti sono stati 32.003, con una percentuale di positività dello 0,9 per cento. Ancora a tre cifre il conto giornaliero delle vittime, che raggiungono così 333. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus Lombardia : mille ricoverati in meno - calano i contagi anche a Milano città. E Sondrio svolta : zero infezioni

Coronavirus - calano ancora i contagi nel Lazio : ecco la mappa aggiornata delle Asl

Ultime Notizie dalla rete : Calano contagi Coronavirus: quasi tre milioni i contagi nel mondo. Usa, calano i decessi 1.330 nelle ultime 24 ore La Stampa CORONAVIRUS: BUONE NOTIZIE, SALGONO a 10 le REGIONI a ZERO CONTAGI. Ecco quali sono

Calano i contagi in Italia Una buona notizia sul fonte della battaglia contro il Coronavirus: salgono a 10 le regioni con contagi prossimi a zero. Un vero e proprio colpo di scena, ma scopriamo subito ...

Coronavirus: di nuovo in calo le persone attualmente positive, 1.739 nuovi contagi e 333 decessi nelle ultime 24 ore

Tornano a calare i malati per coronavirus. Sono complessivamente 105.814, 290 meno di ieri. L’incremento ieri era stato di 256 mentre sabato c’era stato un calo di 680 malati. Il dato è stato fornito ...

