Bergamo | picchia la compagna fino a ucciderla | incastrato e arrestato un mese dopo

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 27 aprile 2020). Hato a morte la suanella loro casa dila notte tra il 30 e il 31 marzo, poi ha ritardato i soccorsi raccontando di una caduta accidentale e depistando le indagini. La donna è morta in ospedale il 6 aprile. Unla brutale aggressione la polizia haCristian Michele Locatelli, 42 anni con precedenti di polizia per reati violenti, accusato di omicidio volontario. La notte tra il 30 e il 31 marzo hato la suain modo brutale, riducendola in fin di vita. La donna, Viviana Caglioni, di 34 anni, è morta il 6 aprile in ospedale a. A quasi undalla terribile aggressione la polizia ha fermato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato Cristian Michele Locatelli, 42 anni, con precedenti per reati violenti. Uccide laa pugni e calci, orrore aLe indagini ...