Alstom | sistema recupero energetico Hesop inizia servizio commerciale ad Amburgo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) –e Hamburger Hochbahn AG hanno lanciato insieme ad, in Germania, ildel convertitore di energia, che cattura l’energia di frenata dei treni e la reindirizza per l’uso altrove. È il primodel Paese e la prima applicazione diviene fornita come prodotto autonomo che funziona in modalità di conversione completa.è installato nella stazione Rauhes Haus sulla linea U2 della rete metropolitana della città. Catturando il 99% dell’energia di frenata, la reindirizza per l’uso all’interno della stazione passeggeri. “è una delle nostre risposte alla necessità di aumentare l’efficienza energetica – ha detto Jörg Nikutta, Amministratore delegato diin Germania e Austria – e siamo orgogliosi di aver ...