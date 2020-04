Timothée Chalamet e Lily Rose-Depp si sono lasciati dopo un anno (Di domenica 26 aprile 2020) dopo un anno di fidanzamento Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp si sono lasciati: i due si erano conosciuti su set del film The King. Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp si sono lasciati: la storia d'amore tra i due giovani attori è ormai finita, come ha confermato la rivista americana Us Weekly. I due si erano conosciuti durante le riprese di The King e sono stati visti insieme per l'ultima volta proprio nel nostro Paese, al quale Chalamet è molto legato dopo aver girato il film Chiamami con il tuo nome. Gli amanti del gossip aspettavano solo la conferma, i rumors sulla rottura tra Timothée Chalamet e Lily-Rose Depp erano ormai insistenti. La giovane coppia aveva iniziato a frequentarsi nell'ottobre del 2018 dopo essersi conosciuti ... Leggi su movieplayer Lily-Rose Depp e Timothée Chalamet - un amore al capolinea

Noah Centineo e Timothee Chalamet : i due attori sono tornati single

Timothee Chalamet e Lily-Rose Depp si sono lasciati (Di domenica 26 aprile 2020)undi fidanzamento Timothéesi: i due si erano conosciuti su set del film The King. Timothéesi: la storia d'amore tra i due giovani attori è ormai finita, come ha confermato la rivista americana Us Weekly. I due si erano conosciuti durante le riprese di The King estati visti insieme per l'ultima volta proprio nel nostro Paese, al qualeè molto legatoaver girato il film Chiamami con il tuo nome. Gli amanti del gossip aspettavano solo la conferma, i rumors sulla rottura tra Timothéeerano ormai insistenti. La giovane coppia aveva iniziato a frequentarsi nell'ottobre del 2018essersi conosciuti ...

flamanc24 : RT @Daninseries: Dopo Noah Centineo, anche Timothee Chalamet torna single. È il momento di scegliere: su chi ti butti? - BITCHYFit : Noah Centineo e Timothee Chalamet: i due attori sono tornati single - bornasapancake : @woosquishy Mi viene in mente solo Timothée Chalamet. Sono inutile?? - sailoruramaki : RT @elastiicheart: Per me Timotheé Chalamet con i ricci corti di quando recitava in call me by your name era al massimo del suo splendore. - irenelasagna : RT @ParamountItalia: Dopo oltre un anno insieme, amore finito tra #TimotheeChalamet e #LilyRoseDepp ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Timothée Chalamet Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino: un'intensa storia d'amore omosessuale ambientata nel nord... Taxidrivers.it