Quando i potranno celebrare i funerali in Italia? Via libera dal 4 maggio, “recupero” delle funzioni saltate durante la pandemia (Di domenica 26 aprile 2020) Negli ultimi due mesi non si sono potuti celebrare i funerali in Italia a causa della pandemia, tantissime persone ci hanno purtroppo lasciato ma i parenti e gli amici più cari non sono riusciti a dare un ultimo saluto in un momento davvero molto drammatico per tutto il Paese. L’emergenza sanitaria ha impedito il regolare svolgimento delle funzioni religiose aperte al pubblico, i preti si sono dovuti limitare a benedire la bara e a una piccola preghiera davanti ai parenti più stretti. Un triste addio che comprensibilmente ha gettato ancora più nello sconforto chi ha perso gli affetti più vicini al cuore. La situazione dovrebbe cambiare da lunedì 4 maggio ovvero da Quando l’Italia entrerà nella fase 2. Come riporta il Corriere della Sera, da quella data si potranno celebrare i funerali e anche chi non ha potuto farlo finora ... Leggi su oasport GF - Pechino Express - La Pupa e il Secchione e i quiz : come cambieranno e quando potranno andare in onda

Restrizioni over 70 coronavirus e fasce orarie : quando potranno uscire

Quando i bambini potranno tornare a giocare all’aperto (Di domenica 26 aprile 2020) Negli ultimi due mesi non si sono potutiina causa della pandemia, tantissime persone ci hanno purtroppo lasciato ma i parenti e gli amici più cari non sono riusciti a dare un ultimo saluto in un momento davvero molto drammatico per tutto il Paese. L’emergenza sanitaria ha impedito il regolare svolgimento delle funzioni religiose aperte al pubblico, i preti si sono dovuti limitare a benedire la bara e a una piccola preghiera davanti ai parenti più stretti. Un triste addio che comprensibilmente ha gettato ancora più nello sconforto chi ha perso gli affetti più vicini al cuore. La situazione dovrebbe cambiare da lunedì 4ovvero dal’entrerà nella fase 2. Come riporta il Corriere della Sera, da quella data sie anche chi non ha potuto farlo finora ...

matteosalvinimi : #Salvini: Qui ci sono 15 task force, ma non si è capito ancora se e quando gli italiani potranno, in sicurezza, tornare ad uscire. #Senato - Abree41319028 : Molti ritengono che, credendo nel #Signore Gesù, i loro peccati sono perdonati, che sono salvati per #fede e inoltr… - hetzmichnicht1 : @VNotKind Amore mio,quei due sono una valvola di sfogo che convogliano la frustrazione,ma non potranno andare avan… - saccone_roberto : @ConfNautica E quando i lombardi potranno raggiungere le loro barche in Liguria? - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Sarà una lunga attesa, ma ecco quando i tifosi viola potranno tornare al #Franchi -

Ultime Notizie dalla rete : Quando potranno CorSport, I tifosi quando potranno andare allo stadio? Spunta l'ipotesi gennaio 2021 Labaro Viola Coronavirus, Decreto aprile: verso nuovo stop ai licenziamenti

Roma, 26 aprile 2020 - Molti lavoratori potranno tirare il fiato: licenziamenti bloccati per altri due mesi. E' ciò che il governo, secondo quanto si apprende, dovrebbe inserire nel prossimo decreto ...

Sarà una lunga attesa, ma ecco quando i tifosi viola potranno tornare al Franchi

Con le prime date messe sul tavolo dal Governo e dalla Lega Serie A per far ripartire il mondo del calcio, il Corriere dello Sport ha ipotizzato quando i tifosi potranno tornare negli stadi. La ...

Roma, 26 aprile 2020 - Molti lavoratori potranno tirare il fiato: licenziamenti bloccati per altri due mesi. E' ciò che il governo, secondo quanto si apprende, dovrebbe inserire nel prossimo decreto ...Con le prime date messe sul tavolo dal Governo e dalla Lega Serie A per far ripartire il mondo del calcio, il Corriere dello Sport ha ipotizzato quando i tifosi potranno tornare negli stadi. La ...