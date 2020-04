KIM JONG-UN È MORTO? Avvistato treno “sospetto” in Corea del Nord | le ultime novità

LaStampa : “Kim Jong Un è morto”: l’annuncio rilanciato da un network tv di Hong Kong - Davide : Secondo fonti giapponesi e cinesi,il leader della Corea del Nord Kim Jong-un sarebbe morto o in stato di morte cere… - MediasetTgcom24 : 'Kim Jong-Un è morto': in Corea del Nord prosegue il silenzio e l'ipotesi prende quota #kimjung-un… - BeyoncedeiPover : RT @Aelois_: Se Kim Jong Un è morto spero NON riposi in pace. - hoozii : Onestamente spero per i nord coreani che Kim Jong Un non sia morto (non avrei mai oensato di dirlo). La sorella è p… -

KIM JONG Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : KIM JONG