Giannini | per colpa migranti Hotel Capannelle a rischio

(Di domenica 26 aprile 2020) Roma – “Basta buonismi ma rimpatrio immediato per iche, evidentemente non paghi del vitto e alloggio in una 4 stelle offerto dalla Regione Lazio, stanno letteralmente disturbando con comportamenti incivili la quiete pubblica di numerosissimi cittadini del quartiere Statuario a Roma che loro si’ stanno scontando la quarantena”. È quanto dichiara, in una nota, il consigliere regionale della Lega Danielegia’ autore di un’interrogazione in merito all’all’indirizzo del governatore Zingaretti e dell’assessore alla Sanita’, Alessio D’Amato. “La misura e’ colma- aggiunge l’esponente leghista – perdei, in quel quartiere non si dorme piu’. Stanotte sono dovute intervenire ben 4 ambulanze, 3 volanti della polizia, 2 dei carabinieri oltre ...