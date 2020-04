Coronavirus, tornano a salire i contagiati ma cala considerevolmente il numero di morti (Di domenica 26 aprile 2020) tornano a salire i malati (gli attualmente positivi) di Coronavirus in Italia ma cala considerevolmente il numero di morti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione civile sul Coronavirus del 26 aprile 2020 che registra infatti 260 vittine in più rispetto a ieri, portanto il totale a 26.644. E' il dato più basso registrato da oltre 40 giorni: il 15 marzo, infatti, ci furono 368 morti in 24 ore mentre il giorno prima se ne registrarono 175. Ieri l'aumento era stato di 415. A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri. Dopo cinque giorni di seguito si ferma il calo dei malati per Coronavirus. Sabato c'era stato un calo di 680 malati. Prosegue ancora ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - bilancio del 26 aprile : 260 morti - ma tornano a crescere gli attualmente positivi

Coronavirus - ultime notizie – Tornano a crescere gli attualmente positivi in Italia - +256 nelle ultime 24 ore. In Lombardia oltre 50 decessi. Conte : «A settembre si torna a scuola». Con la Fase 2 più spostamenti

Tornano ad aumentare i malati di Coronavirus. Ancora in calo i ricoveri nelle terapie intensive. 260 le vittime - ai minimi da metà marzo (Di domenica 26 aprile 2020)i malati (gli attualmente positivi) diin Italia maildinelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Protezione civile suldel 26 aprile 2020 che registra infatti 260 vittine in più rispetto a ieri, portanto il totale a 26.644. E' il dato più basso registrato da oltre 40 giorni: il 15 marzo, infatti, ci furono 368in 24 ore mentre il giorno prima se ne registrarono 175. Ieri l'aumento era stato di 415. A oggi il totale delle persone che hanno contratto il virus è 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi. Iltotale di attualmente positivi è di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri. Dopo cinque giorni di seguito si ferma il calo dei malati per. Sabato c'era stato un calo di 680 malati. Prosegue ancora ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 260 le vittime in un giorno, dato più basso dal 15 marzo. Tornano ad aumentare i malati. Sono i nuovi… - you_trend : ?? #Coronavirus, tornano a crescere i pazienti in isolamento domiciliare, calano ancora quelli in terapia intensiva… - Corriere : I dati in Lombardia: tornano a crescere i contagi (+920), ma i decessi sono 56 più di ieri - Notiziedi_it : Coronavirus, bilancio del 26 aprile: 260 morti, ma tornano a crescere gli attualmente positivi - solops : Emergenza Coronavirus, il punto della Protezione Civile del 26 aprile: calano i morti (+260) ma tornano a crescere… -