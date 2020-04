Coronavirus nuovo Dpcm per la fase 2 | Conte | «Danni irreversibili se la curva del

(Di domenica 26 aprile 2020), nel presentare in diretta ildecretoper la2, il premier Giuseppesi è a lungo soffermato sull'amore per l'Italia, e lo ha fatto parlando del...

mitgov : #Coronavirus, la Ministra @paola_demicheli ha siglato, insieme alla Ministra @CatalfoNunzia, alle associazioni di c… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: altri 813 morti in ospedali della Gran Bretagna, superati 20.000 Nuovo boom d'incremento rispetto a… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, arriva il nuovo trikini: il bikini con la mascherina coordinata #coronavirusitalia… - alemilord : RT @_fareedisfare: Sondaggio sociale. Voi nei prossimi mesi andreste volentieri (ammesso si possa) in negozi al dettaglio di abbigliamento,… - SilviaMangiapa1 : Conte: 'Se ami l'Italia mantieni le distanze' NUOVO TORMENTONE DELL'ESTATE 2020 #coronavirus #conferenzastampa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo

Il Messaggero Salute

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha esordito rivolgendosi direttamente agli italiani nella conferenza stampa convocata questa sera per annunciare un nuovo decreto, che contiene le misure ...Le Province, che gestiscono le 7.400 istituti superiori, "hanno bisogno di indicazioni certe sulla loro riapertura - continua de Pascale - per potere iniziare subito a riorganizzare gli edifici in ...