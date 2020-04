Coronavirus, nello stato di New York dati in calo: “Negli USA i morti caleranno in un mese” (Di domenica 26 aprile 2020) nello stato di New York sono stati registrati nelle ultime 24 ore 367 nuovi decessi da Coronavirus, in calo rispetto al precedente dato di 437 morti. Lo ha riferito il governatore Andrew Cuomo, nell’illustrare l’ultimo bollettino sanitario. “Il tasso generale di ricoveri è in calo, il numero delle intubazioni è in calo, anche il numero di casi è in calo“, ma “ancora non va bene”, ha detto Cuomo, definendo comunque “orribile” il dato sui decessi. “Ora siamo al punto in cui eravamo il 31 marzo, prima che iniziasse questa drammatica crescita nel numero dei casi”, ha detto ancora il governatore. Il numero delle vittime a causa del Covid-19 negli Stati Uniti calera’ drasticamente entro la fine di maggio: lo ha detto l’immunologa Deborah Birx, la superesperta della task force antivirus della ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - parla l’anestesia che diagnosticò il Covid al paziente 1 : “Quella polmonite e la Cina hanno acceso un campanello d’allarme”

