Coronavirus | 4 milioni di test sierologici entro fine maggio in tutta Italia Il

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020)un mese saranno distribuiti indi. A comunicarlo è la Abbott, l’azienda farmaceutica statunitense che ha vinto il bando indetto dal governo per la fornitura in tutto il Paese. “Il nuovoha dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99 per cento 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi”, spiega la Abbott annunciando che in un migliaio di laboratori disarà possibile analizzare fino a 200per ora. Unche, precisa ancora una volta il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, “servirà per definire bene quella che è stata la diffusione epidemica del virus nelle varie regioni del Paese, nelle differenti fasce di età e anche tenendo conto di profili lavorativi”. Ma Locatelli precisa a ...