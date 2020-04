Che tempo che fa: ospiti Roberto Fico e i ministri Spadafora e Bellanova, stasera su Rai2 (Di domenica 26 aprile 2020) Il Presidente della Camera Roberto Fico, i ministri Bellanova e Spadafora e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci sono alcuni degli ospiti di Che tempo che fa, stasera su Rai2 alle 21:00. Che tempo Che Fa e Fabio Fazio tornano stasera su Rai2 con un'altra puntata ricca di ospiti e di contenuti dedicati all'emergenza sanitaria in corso, ma con importanti novità sulla fase 2. Diversi collegamenti sul tema sono previsti sia nell'appuntamento delle ore 21.00 sia in quello precedente delle ore 19.40 con Che tempo Che Farà. La puntata vedrà come ogni domenica gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica. Tra gli ospiti in collegamento c'è grande attesa per il Presidente della Camera Roberto Fico, per la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova ... Leggi su movieplayer Che tempo che fa - 26 aprile 2020 – Rai2

Che tempo che fa : ospiti e anticipazioni della puntata in onda stasera 26 aprile

Che tempo che fa - puntata 26 Aprile 2020 : Presidente della Camera Fico ospite da Fazio (Di domenica 26 aprile 2020) Il Presidente della Camera, ie il conduttore di Report Sigfrido Ranucci sono alcuni deglidi Cheche fa,sualle 21:00. CheChe Fa e Fabio Fazio tornanosucon un'altra puntata ricca die di contenuti dedicati all'emergenza sanitaria in corso, ma con importanti novità sulla fase 2. Diversi collegamenti sul tema sono previsti sia nell'appuntamento delle ore 21.00 sia in quello precedente delle ore 19.40 con CheChe Farà. La puntata vedrà come ogni domenica gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica. Tra gliin collegamento c'è grande attesa per il Presidente della Camera, per la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa...

Pontifex_it : Oggi la Chiesa celebra san Marco, uno dei quattro evangelisti, il primo che ha scritto il Vangelo, in uno stile mol… - NicolaPorro : Il #25aprile al tempo del #coronavirus? Sarà ricordato per #BellaCiao intonata sui balconi (che evento!). Il commen… - Roberto_Fico : Aldo Masullo è stato uno dei più grandi pensatori del nostro tempo. Filosofo, docente universitario, parlamentare:… - minaccia72 : RT @GiorgiaMeloni: Contributo statale a fondo perduto per aziende che non licenziano e continuano a pagare stipendi. È quello che stanno fa… - Nerot45888119 : RT @GiorgiaMeloni: Contributo statale a fondo perduto per aziende che non licenziano e continuano a pagare stipendi. È quello che stanno fa… -