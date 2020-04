Cavani | il futuro è ancora al Psg? L’Inter intanto resta vigile

(Di domenica 26 aprile 2020)sarebbe tentato dall’idea dire alnonostante le tante richieste ricevute. Tra queste c’è quella dell’Inter In scadenza a fine anno,non hacertezze sul. L’attaccante, come spiega L’Equipe, sarebbe tentato da una permanenza alnonostante le varie richieste ricevute nel corso della stagione. L’uruguaiano potrebbe prolungare il contratto addirittura di due anni. Nonostante la sua volontà sembri ormai chiara, sull’attaccanteno vigili vari club: tra questi c’è l’Inter, che lo scorso anno avrebbe pensato al Matador per piazzarlo di fianco a Lautaro Martinez. Leggi su Calcionews24.com

Tra queste c’è quella dell’Inter In scadenza a fine anno, Cavani non ha ancora certezze sul futuro. L’attaccante, come spiega L’Equipe, sarebbe tentato da una permanenza al Psg nonostante le varie ...Anche perché Cavani se ne andrà. Higuain? Ritornerà alla Juventus senza problemi ... sono convinto che un prolungamento del contratto e ritocco dell'ingaggio resterà in nerazzurro. Radu? Vedremo quale ...