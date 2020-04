Bulgaria | a Sofia abbattuto palazzo di epoca comunista rimasto incompiuto per 37 anni | le

(Di domenica 26 aprile 2020) È stata la più grande demolizione, nel Paese, dal 2003. A, in, è statoun edificio dell’che aveva “resistito” per ben 37. L’inizio del cantiere, infatti, risale al 1983, quando si pensò di costruire un grandein cui ospitare i giornali. L'articolo, adiper 37: le immagini dell’esplosione proviene da Il Fatto Quotidiano.

E' l'edificio più grande demolito dal 2003 in Bulgaria: si tratta di un palazzo nel centro di Sofia la cui costruzione era cominciata prima del 1989, quando cadde il regime comunista ...