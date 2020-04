Blade Runner 2049 | stasera in prima tv il convincente sequel del cult di Ridley Scott

Leggi su optimagazine

(Di domenica 26 aprile 2020) Possono dormire sonni tranquilli i fan di Dune, la nuova versione cinematografica del romanzo fantascientifico di Frank Herbert è in buone mani. Quelle dell’eclettico regista canadese Denis Villeneuve, che col suo ultimo dittico sci-fi Arrival eha dimostrato di essere a suo agio col genere e di possedere una visionarietà magniloquente all’altezza di quell’ambizioso universo narrativo. E che nel caso di, è riuscito anche a porsi in dialogo con la versione cinematografica che l’ha preceduto, rispettando l'originale da una posizione non di subalternità, ma di completa autonomia espressiva. L'originale, ovviamente, è, ilmovie ditratto dal romanzo di Philip Dick Il Cacciatore Di Androidi, un film che ha imposto le basi inaggirabili dell’immaginario ...