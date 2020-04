Andrea Bocelli | chi è | età | carriera | curiosità | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 26 aprile 2020) Torna l’appuntamento con Domenica In. Ospite della puntata in onda oggi, domenica 26 aprile,, che racconterà il proprio impegno per l’Ospedale di Camerino. Inoltre, interverrà anche per presentare “: un giorno nuovo”, in onda martedì 28 aprile su Rai 1. Leggi anche:, concerto in streaming dal Duomo di Milano a Pasqua: chi è, età,è nato a Lajatico il 22 settembre del 1958: i genitori erano proprietari di un’azienda agricola e anche di un’attività che si occupava di produzione e commercio di macchine agricole.si è laureato in Giurisprudenza e diplomato in Canto Lirico presso il Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia., dopo aver lavorato per un anno come assistente in uno ...