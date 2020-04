Amici Speciali | Anna Pettinelli rivela | “Sarà una gara all’ultimo respiro”

Leggi su lanostratv

(Di domenica 26 aprile 2020)a Gaia Gozzi: “Sarà difficile gareggiare con Stash” Il nuovo format didi Maria De Filippi non sembra avere pace. Mesi fa, quando venne svelato il progetto in conferenza stampa, si era parlato di quattro puntate in cui avrebbero gareggiato ex allievi delle varie edizioni di, con il nome diAll Star. Poi le voci si sono confuse conCelebrities, e si è creduto il format sarebbe stato quello. Poi, ancora, l’emergenza coronavirus che ha fatto sfumare tutti i piani di Maria De Filippi. Adesso, forse, sembra che qualcosa si stia muovendo. Il nuovo progetto si chiamerà– Con Tim insieme per l’Italia. La professoressa di, in diretta con Gaia Gozzi, ha detto qualcosa su un primo nome: “Se è vero quello che si dice, ci sarà Stash. ...