"Notizia esplosiva, Conte ha mentito agli italiani". Becchi e il tg tedesco: com'è andata davvero in Europa (Di sabato 25 aprile 2020) "Notizia esplosiva!!!!! Conte ha mentito". Paolo Becchi, su Twitter, condivide la lettura che il principale tg tedesco, Tagesschau della rete pubblica nazionale Der Erste, ha dato alla trattativa di Giuseppe Conte in Europa. "Mentre i nostri giornaloni italiani osannano Conte per i risultati raggiunti in Europa il telegiornale tedesco più importante smentisce totalmente la sua ricostruzione e dice che Conte ha mentito al popolo italiano", scrive il professore ed editorialista di Libero. "Il primo ministro - riferisce il Tagesschau a proposito di Conte - parla di un grande risultato ottenuto al vertice EU. Un fondo per la ricostruzione per gli effetti del coronavirus. In realtà aveva chiesto qualcosa di completamente diverso". Sì, perché al Recovery fund Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per settimane ...

