Luciana Castellina e le riflessioni sul 25 aprile con Insieme in Rete (Di sabato 25 aprile 2020) Luciana Castellina fa parte della storia della sinistra del nostro Paese. Nella giornata di oggi, è intervenuta nel corso del format di Insieme in Rete Rassegna(ti) in casa, a cura di Flavio Alivernini. Le sue riflessioni sul 25 aprile sono fondamentali e rappresentano una voce autorevole per rinverdire quei valori della Resistenza che troppe volte, in quest’ultimo periodo, risultano essere appannati e sviliti da una nuova retorica. LEGGI ANCHE > Le svastiche a Cavriago nella vigilia del giorno della Liberazione Luciana Castellina, Bella Ciao e i valori del 25 aprile Dalle 9.45 del 25 aprile, Luciana Castellina si è collegata in videoconferenza per condividere alcuni principi che dovrebbero animare la giornata di oggi, a livello nazionale. Il tutto partendo da Bella Ciao, canto partigiano imprescindibile in una giornata come oggi e più che mai ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 25 aprile 2020)fa parte della storia della sinistra del nostro Paese. Nella giornata di oggi, è intervenuta nel corso del format diinRassegna(ti) in casa, a cura di Flavio Alivernini. Le suesul 25sono fondamentali e rappresentano una voce autorevole per rinverdire quei valori della Resistenza che troppe volte, in quest’ultimo periodo, risultano essere appannati e sviliti da una nuova retorica. LEGGI ANCHE > Le svastiche a Cavriago nella vigilia del giorno della Liberazione, Bella Ciao e i valori del 25Dalle 9.45 del 25si è collegata in videoconferenza per condividere alcuni principi che dovrebbero animare la giornata di oggi, a livello nazionale. Il tutto partendo da Bella Ciao, canto partigiano imprescindibile in una giornata come oggi e più che mai ...

Protagonista dell'approfondimento del giorno è la giornalista, scrittrice e grande militante politica Luciana Castellina, che nella video-intervista rilasciata all'Arsenale parla di come il cinema

