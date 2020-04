Giornata della Liberazione, disoccupati davanti al Comune: è tensione (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono dati appuntamento anche se non potevano davanti Palazzo San Giacomo sede del Comune di Napoli. Un gruppo di disoccupati aderenti al gruppo 7 novembre hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Salario, reddito e tamponi per tutti. Stop ad affitti e bollette’. A terra depositate alcune buste con la spesa. I manifestanti sollecitano l’erogazione di un reddito universale. Striscioni che richiamano gli stessi temi erano apparsi in mattinata nei quartieri di Montesanto e Bagnoli. Ci sono stati poi momenti di tensione quando la Squadra Mobile ha fatto disperdere l’assembramento identificando i presenti. Due persone sono state portate in Questura. L'articolo Giornata della Liberazione, disoccupati davanti al Comune: è tensione proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 «Fino al cuore della rivolta» - una intera giornata in streaming

Coronavirus : Renzi - ‘Macron vincitore della giornata di oggi’

Coronavirus : Renzi - ‘Macron vincitore della giornata di oggi’ (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi sono dati appuntamento anche se non potevanoPalazzo San Giacomo sede deldi Napoli. Un gruppo diaderenti al gruppo 7 novembre hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Salario, reddito e tamponi per tutti. Stop ad affitti e bollette’. A terra depositate alcune buste con la spesa. I manifestanti sollecitano l’erogazione di un reddito universale. Striscioni che richiamano gli stessi temi erano apparsi in mattinata nei quartieri di Montesanto e Bagnoli. Ci sono stati poi momenti diquando la Squadra Mobile ha fatto disperdere l’assembramento identificando i presenti. Due persone sono state portate in Questura. L'articoloal: èproviene da Anteprima24.it.

Quirinale : #25Aprile, #Mattarella: Oggi celebriamo il 75° anniversario della #Liberazione, data fondatrice della nostra esperi… - DavidSassoli : Ogni anno c'è chi tenta di confondere il significato, inteso come senso profondo, di questa giornata. Non facciamo… - EnricoLetta : Questa probabilmente è la notizia più importante della giornata. Altro passo della @ecb. - HLendita : RT @HLendita: Il 75 annivers. della #Liberazione è una giornata memorabile per la Repubblica???? Oggi,come allora,i valori del #25aprile come… - poisonm4rs : RT @awkmen: buona giornata della liberazione -