Fase 2, rivoluzione nei ristoranti e bar: cosa NON sarà più possibile fare. Le nuove regole (Di sabato 25 aprile 2020) Mentre si prepara la riapertura delle aziende, resta molto incerta la data di ripartenza di ristoranti e bar. L’ipotesi al momento è che si possa ricominciare il 18 maggio, ma dipenderà molto dall'andamento della curva di contagio. Quel che appare certo sono le misure di sicurezza, come spiega Giacinto Pipitone in un articolo sulle novità della Fase 2 pubblicato sul Giornale di Sicilia in edicola. (Continua...) Dalle barriere in plexiglass all'addio al menu, per i ristoratori si annunciano tanti cambiamenti. Fra un tavolo e l'altro, per esempio, ci saranno almeno 2 metri di distanza, i camerieri avranno mascherina e guanti. I clienti resteranno a un metro di distanza perfino dal bancone in attesa del caffè. È evidente che bar e ristoranti potranno garantire un minor numero di posti per i clienti, oltre a dover ... Leggi su howtodofor Salvini : "Fase 2 sia una rivoluzione liberale"

Italia fase 2 - rivoluzione nei trasporti pubblici : ecco cosa potrebbe cambiare (Di sabato 25 aprile 2020) Mentre si prepara la riapertura delle aziende, resta molto incerta la data di ripartenza die bar. L’ipotesi al momento è che si possa ricominciare il 18 maggio, ma dipenderà molto dall'andamento della curva di contagio. Quel che appare certo sono le misure di sicurezza, come spiega Giacinto Pipitone in un articolo sulle novità della2 pubblicato sul Giornale di Sicilia in edicola. (Continua...) Dalle barriere in plexiglass all'addio al menu, per i ristoratori si annunciano tanti cambiamenti. Fra un tavolo e l'altro, per esempio, ci saranno almeno 2 metri di distanza, i camerieri avranno mascherina e guanti. I clienti resteranno a un metro di distanza perfino dal bancone in attesa del caffè. È evidente che bar epotranno garantire un minor numero di posti per i clienti, oltre a dover ...

matteosalvinimi : Fase 2, serve totale deregulation e rivoluzione liberale. Bisogna ripartire dall’assoluta libertà di impresa: azzer… - NewSicilia : Gli spostamenti non avverranno più nella stessa maniera di prima #Newsicilia - Oznets12 : RT @LegaSalvini: #SALVINI: «SERVE TOTALE DEREGULATION E RIVOLUZIONE LIBERALE» - SoniaLaVera : RT @matteosalvinimi: Fase 2, serve totale deregulation e rivoluzione liberale. Bisogna ripartire dall’assoluta libertà di impresa: azzerame… - lucainge_tweet : My Contactless Menù La rivoluzione digitale per la Fase 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Fase rivoluzione AVVIO FASE 2, RIVOLUZIONE NEI TRASPORTI E LIMITI ALLE MESSE Tvqui Il Covid-19 e la rappresentanza femminile in Italia: tutto quello che deve cambiare

Prima della pandemia Covid-19, le tecnologie abilitanti della quarta rivoluzione industriale erano in fase di adozione da parte di molte grandi aziende multinazionali ed italiane. Le PMI innovative ...

Coronavirus, la vita a Torino dopo il 4 maggio. Parola d’ordine: distanziamento

TORINO. Il tanto atteso 4 maggio sarà uno spartiacque. Non solo la data della partenza della cosiddetta “fase 2”, ma il giorno che darà il via ad una rivoluzione che investirà buona parte delle nostre ...

Prima della pandemia Covid-19, le tecnologie abilitanti della quarta rivoluzione industriale erano in fase di adozione da parte di molte grandi aziende multinazionali ed italiane. Le PMI innovative ...TORINO. Il tanto atteso 4 maggio sarà uno spartiacque. Non solo la data della partenza della cosiddetta “fase 2”, ma il giorno che darà il via ad una rivoluzione che investirà buona parte delle nostre ...