Coronavirus, un vaccino sembra funzionare sulle scimmie: “Nessuna infezione sviluppata” (Di sabato 25 aprile 2020) Un vaccino contro il Coronavirus sembra in grado di “proteggere in gran parte” le scimmie dall’infezione che ha sconvolto il mondo. Ad affermarlo è una società cinese di biotecnologie che ha condotto una sperimentazione sugli animali. Sinovac Biotech ha portato avanti questa sperimentazione su otto scimmie, a cui sono stati iniettati due diversi vaccini. Tre … L'articolo Coronavirus, un vaccino sembra funzionare sulle scimmie: “Nessuna infezione sviluppata” sembra essere il primo su NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Oms-Onu insieme su vaccino per Coronavirus/ Fuori USA e Cina - Conte : "L'Italia c'è"

Vaccino coronavirus : buone notizie per il vaccino di "Bill Gates" di Inovio

