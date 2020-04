Come digitalizzare, ritoccare e colorare le vecchie foto (Di sabato 25 aprile 2020) (foto: Pixabay)Con la permanenza forzata in casa si ha tanto tempo libero da occupare. Non a caso i videogiochi stanno spopolando, ma per spendere al meglio questa grande quantità di ore a disposizione c’è chi sta giustamente riprendendo attività e compiti lasciati in sospeso da mesi se non anni. Tra questi spicca sicuramente il digitalizzare l’archivio fotografico di famiglia per mettere al sicuro i ricordi vecchi anche di un secolo, eredità delle passate generazioni. E perché non sfruttare la chance non solo per scansionare le foto, ma anche per ritoccarle e ridare nuova vita colorandole quando sono in bianco e nero? Abbiamo selezionato una serie di risorse per sistemare le vecchie foto, eccole. digitalizzare Per digitalizzare vecchie foto si hanno due opzioni. La prima è quella che offre il risultato migliore ossia lo scanner, la ... Leggi su wired (Di sabato 25 aprile 2020) (: Pixabay)Con la permanenza forzata in casa si ha tanto tempo libero da occupare. Non a caso i videogiochi stanno spopolando, ma per spendere al meglio questa grande quantità di ore a disposizione c’è chi sta giustamente riprendendo attività e compiti lasciati in sospeso da mesi se non anni. Tra questi spicca sicuramente ill’archiviografico di famiglia per mettere al sicuro i ricordi vecchi anche di un secolo, eredità delle passate generazioni. E perché non sfruttare la chance non solo per scansionare le, ma anche per ritoccarle e ridare nuova vita colorandole quando sono in bianco e nero? Abbiamo selezionato una serie di risorse per sistemare le, eccole.Persi hanno due opzioni. La prima è quella che offre il risultato migliore ossia lo scanner, la ...

astaniscia86 : Digitalizzare non vuol dire ridurre personale ma creare nuove opportunità per creare/veicolare contenuti,sperimenta… - maurilioberetta : RT @marcemarinisi: Come digitalizzare il proprio business in 5 step - marcemarinisi : Come digitalizzare il proprio business in 5 step - EngineeringSpa : 22/4 #TrasformazioneDigitale per l'#Automotive: scopri nel #webinar con #ENG4AUTO come riorganizzare e digitalizzar… - bastet : @mimosaosa A digitalizzare i VHS o a migliorare come il vino? Nel primo caso uso questo -

Ultime Notizie dalla rete : Come digitalizzare Come digitalizzare, ritoccare e colorare le vecchie foto Wired.it Come digitalizzare, ritoccare e colorare le vecchie foto

Per digitalizzare vecchie foto si hanno due opzioni ... Il primo è di passare attraverso gli appositi scanner come quelli che si trovano online (anche in questo momento, sono acquistabili) con spese ...

Processi da digitalizzare, incontro tra la Regione e gli Ordini e i Collegi professionali

La piattaforma – spiega una nota della Regione – rivolta a Comuni, Enti interessati ai procedimenti edilizi, cittadini ed imprese e ai loro tecnici di supporto, ha la finalità di semplificare, ...

Per digitalizzare vecchie foto si hanno due opzioni ... Il primo è di passare attraverso gli appositi scanner come quelli che si trovano online (anche in questo momento, sono acquistabili) con spese ...La piattaforma – spiega una nota della Regione – rivolta a Comuni, Enti interessati ai procedimenti edilizi, cittadini ed imprese e ai loro tecnici di supporto, ha la finalità di semplificare, ...