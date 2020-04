BUON 25 APRILE 2020 | AUGURI Pertini | La Resistenza continua Le frasi per la festa

(Di sabato 25 aprile 2020)25: lee le citazioni più belle per questo speciale giorno, il 75° anniversario della Liberazione. A tutti voi,a lettura

lauraboldrini : Buongiorno e buon 25 aprile! #25Aprile #festadellaliberazione #Resistenza #IoRestoLibera - teatrolafenice : ??75 anni fa, la liberazione dell'Italia. A Venezia è anche la festa del patrono della città: San Marco, il leone. B… - lorenzojova : buon 25 aprile! #VivalaLibertá - JoanRamonL : RT @Hibai_: Es fascismo no se cura leyendo. El fascismo no se cura viajando. Buon 25 aprile, festa della liberazione. - StefanoDonati : RT @zdizoro: E buon 25 aprile tutto l’anno #liberazione -

Ultime Notizie dalla rete : BUON APRILE

“Quella del prossimo 28 aprile sarà una manifestazione fatta con grande dignità ... Le regole e le limitazioni per forza di cose ci saranno – conclude l’assessore – ma dovranno essere di buon senso, ...Apprendiamo con rammarico la decisione del Sindaco Ghinelli di non consentire la vendita di cibo da asporto nei giorni del 25 aprile e 1 maggio ... da parte del primo cittadino non pare essere di buon ...