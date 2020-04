Un positivo al Coronavirus infetta meno di una persona. L’Iss: “L’indice Rt è sotto a 1 in tutto il Paese”. Ecco le differenze regione per regione (Di venerdì 24 aprile 2020) L’indice Rt, che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva, già dal 6 aprile si attestava mediamente a un valore tra 0,2 e 0,7, considerando l’intero Paese. Lo dimostrano i modelli matematici elaborati dall’Istituto superiore di Sanità e dalla Fondazione “Bruno Kessler” di Trento, presentati durante la conferenza stampa di approfondimento epidemiologico. “Questo indice – spiegano dall’Iss – rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento dell’epidemia stessa. Lo schema seguente riporta il valore di Rt nelle diverse Regioni italiane, escludendo quelle per cui il dato non è considerato sufficientemente stabile”. Rt, sottolineano gli esperti dell’Iss, è solo uno degli ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - trend positivo in Alto Adige : solo 21 nuovi casi su 1.068 tamponi - 1100 persone guarite

È morto all'ospedale Cotugno di Napoli Roberto Maraniello, 57 anni, infermiere, segretario generale Fials per la provincia di Napoli e componente della segreteria nazionale del sindacato. Maraniello, ...

