Scuola, concorsi ordinari al via ammessi i lauraeti, Anief annuncia ricorsi per gli esclusi (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – “E’ tempo di concorsi nonostante noi come Anief riteniamo ancora che non risolvono il problema del precariato. Questi concorsi – spiega Marcello Pacifico, Presidente nazionale del sindacato della Scuola – sono stati banditi, o meglio, è stato pubblicato il decreto che autorizza i bandi. Il decreto ministeriale numero 200, pubblicato dal Ministro Azzolina, autorizza quindi due bandi di concorso: un concorso ordinario per la Scuola secondaria di primo e secondo grado, un concorso ordinario per la Scuola primaria. Nel frattempo nella provincia autonoma di trento, la provincia autonoma ha bandito un concorso straordinario riservato invece in questo caso, al personale precario, che ha inserito nelle graduatorie d’istituto trentine, in questo triennio, sia per la secondaria sia per l’infanzia primarie”. Qual è la ... Leggi su quifinanza Concorsi scuola 2020 : le date per la pubblicazione dei bandi - invio candidature e svolgimento prove

Concorsi Scuola : presentati bandi ai sindacati - Azzolina conferma pubblicazione

Concorsi Scuola 2020 - oggi informativa tra Miur e sindacati sui bandi (Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – “E’ tempo dinonostante noi comeriteniamo ancora che non risolvono il problema del precariato. Questi– spiega Marcello Pacifico, Presidente nazionale del sindacato della– sono stati banditi, o meglio, è stato pubblicato il decreto che autorizza i bandi. Il decreto ministeriale numero 200, pubblicato dal Ministro Azzolina, autorizza quindi due bandi di concorso: un concorsoo per lasecondaria di primo e secondo grado, un concorsoo per laprimaria. Nel frattempo nella provincia autonoma di trento, la provincia autonoma ha bandito un concorso strao riservato invece in questo caso, al personale precario, che ha inserito nelle graduatorie d’istituto trentine, in questo triennio, sia per la secondaria sia per l’infanzia primarie”. Qual è la ...

enmorlicchio : RT @OrsolaRiva: Concorsi scuola: ai prof di “italiano per stranieri” solo 84 posti in tutta Italia. Ai genitori, per dargli il passaporto,… - marioricciard18 : RT @OrsolaRiva: Concorsi scuola: ai prof di “italiano per stranieri” solo 84 posti in tutta Italia. Ai genitori, per dargli il passaporto,… - OrsolaRiva : Concorsi scuola: ai prof di “italiano per stranieri” solo 84 posti in tutta Italia. Ai genitori, per dargli il pass… - BBBernyc : RT @Andrea_B67: Spiegami @AzzolinaLucia, con frasi brevi e concetti sintetici, perché no all'aggiornamento delle graduatorie, che si sarebb… - bizcommunityit : Scuola, concorsi ordinari al via ammessi i lauraeti, ANnef annuncia ricorsi per gli esclusi -