“Sarei andato al Milan per orgoglio E su Mourinho e la notte di Champions…” | i

Una diretta Instagram con Mario Inter Youtuber in cui Marco Materazzi ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera. Si inizia con la notte di Champions del 2010: "Se Mourinho fosse salito sul nostro pullman non sarebbe mai andato a Madrid, l'ha detto anche lui. In Italia avremmo vinto sicuramente un altro scudetto. La Champions forse no, ma in Italia avremmo dominato ancora. Ha lasciato qualcosa di difficilmente ripetibile. Quella notte gli ho detto 'guarda con chi ci lascerai'. L'anno dopo è stato da dimenticare, abbiamo vinto Coppa Italia e Mondiale per Club perché eravamo forti noi, un gruppo incredibile". Poi ha parlato dei tifosi nerazzurri: "Li ringrazierò sempre, sono stato adottato da loro. C'è un rapporto che va oltre tutto, avrò sempre amore. Andrò a vedere una partita in Curva ...

