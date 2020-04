Repubblica | Molinari nuovo direttore | la rivoluzione Elkann parte con uno sciopero

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 24 aprile 2020). Ieri, nel caos surreale di una normale giornata in lockdown, si è realizzata una delle operazioni più importanti degli ultimi anni nell’editoria italiana. Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli che controlla a sua volta FCA (Fiat-Chrysler) e poi tra le altre Ferrari e la Juventus, è diventata azionista di maggioranza di Gedi, il più grande gruppo editoriale italiano. Johnha assunto la presidenza del gruppo che edita i quotidiani La, La Stampa, Il Secolo XIX, il settimanale L’Espresso e decine di testate locali storiche tra cui Il Tirreno, La Nuova Sardegna, Il Piccolo e prodotti online di successo come HuffPost Italia. Exor, ricordiamo, è la prima società italiana per fatturato e la ventiquattresima al mondo. (segue dopo la foto): Maurizio...