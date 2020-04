Repubblica in sciopero dopo il cambio di direttore, oggi il sito non è aggiornato (Di venerdì 24 aprile 2020) Repubblica in sciopero, oggi il sito non è aggiornato: ecco perché Tutti gli affezionati di Repubblica hanno sicuramente notato che oggi, venerdì 24 aprile 2020, il sito non è aggiornato e il giornale non è uscito in edicola: il perché di tutto ciò è dovuto al fatto che i giornalisti del noto quotidiano hanno proclamato uno sciopero dopo il cambio di direttore stabilito dall’editore. Ieri, infatti, è stata ufficializzata la notizia dell’arrivo al vertice di Repubblica di Maurizio Molinari, ormai ex direttore de La Stampa, che prende il posto di Carlo Verdelli, nominato solo 14 mesi fa. Una notizia, questa, non presa benissimo dai giornalisti di Repubblica, soprattutto per la tempistica: in piena emergenza Coronavirus, alla vigilia di una ricorrenza così ... Leggi su tpi Repubblica - Molinari nuovo direttore : la rivoluzione Elkann parte con uno sciopero

Sciopero Repubblica/ Giornalisti contro proprietà per l'addio del direttore Verdelli

