“Mi sono rotto i cogl*oni di sentire che andrà tutto bene” | il duro sfogo di Claudio

Claudio Amendola non nasconde la propria preoccupazione per il momento che sta vivendo l'Italia a causa della pandemia da coronavirus. Ai microfoni Circo Massimo, su Radio Capital, l'attore confessa di essere in ansia per l'inizio della Fase 2. Amendola, infatti, svela di essere preoccupato perchè teme che la fretta di tornare alla normalità che hanno tutti potrebbe essere un pericolo ancora maggiore. "Mi sono completamente rotto i coglioni. E non ne posso più di sentire che andrà tutto bene. Penso che la fretta che abbiamo tutti ci tornerà contro. Non credo che saremo pronti per la riapertura del 4 maggio" – confessa senza mezzi termini. Poi aggiunge: "sento che appena ci daranno un minimo di via libera sbrodoleremo fuori dalle case in maniera incontrollata".

