Lipsia | futuro Schick? Il ds | «Affronteremo la crisi»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il direttore sportivo delKrosche ha parlato deldi, in prestito con diritto di riscatto dalla Roma Il direttore sportivo delMarkus Krosche ha commentato ildi Patrik, per il quale i tedeschi dovrebbero pagare 29 milioni di euro di riscatto alla Roma: «Si trova molto bene con noi e questa opzione al momento non è cambiata». «Non so cosa accadrà nelle prossime settimane, ma è chiaro che tutti dovranno affrontare lache stiamo vivendo. Sarà un mercato di trasferimenti diverso rispetto al passato e molto dipenderà anche dalla possibilità di finire o meno campionati e competizioni». Leggi su Calcionews24.com