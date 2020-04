Le zone rosse ora sono 106 Ecco perché l' allerta resta alta

(Di venerdì 24 aprile 2020) Luca Sablone Il presidente dell'Istituto superiore di sanità invita a tenere la guardia: "Esistono ancora oggi 106e occorre procedere con cautela, passo dopo passo" L'Italia si prepara a entrare nella fase 2 per quanto riguarda l'emergenza Coronavirus: la convivenza con il Covid-19 e la graduale ripartenza dovranno avere alla base il rispetto di tutte le norme per limitare quanto più possibile la diffusione. Bisognerà pre molta premura: agire con superficialità potrebbe causare un rapido ritorno alle drastiche condizioni che stanno caratterizzando questi giorni. Perciò Silvio Brusaferro ha voluto richiamare tutti all'attenzione, senza però nascondere un cauto ottimismo: ora il miglioramento "è netto", poiché da una parte "si riducono i contagi e i pazienti critici" e dall'altra "aumenta la quota di ...

La notizia era attesa da ore ed è arrivata dalla Regione Lazio. In poche righe, la fine dell'incubo per il comune della Teverina che due settimane fa era stato dichiarato zona rossa. Da mezzanotte ...Dopo Villa Caldari di Ortona, non sono più zona rossa i Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino PESCARA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ...