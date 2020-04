Coronavirus, Scanzi e Sommi stasera alle 22.45 su Nove. Con la partecipazione di Marco Travaglio (Di venerdì 24 aprile 2020) Torna l’appuntamento con l’attualità sul Nove nello spazio di approfondimento di “Accordi&Disaccordi”: venerdì 24 aprile alle 22.45 i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi affronteremo il delicato tema della cosiddetta “fase due” a poco meno di dieci giorni dalla possibile ripartenza, fissata per il 4 maggio. Inoltre si parlerà degli esiti del Consiglio europeo che segna un momento cruciale per la storia dell’Unione. Come sempre, il commento e l’analisi dei fatti più scottanti della settimana sarà affidato al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. ‘Accordi&Disaccordi’ (13 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Roberto Fico ospite di Scanzi e Sommi venerdì 17 aprile alle 22.45 su Nove. Con la partecipazione di Marco Travaglio

Coronavirus - Giorgio Gori ospite di Scanzi e Sommi il 10 aprile alle 22.45 su Nove. Con la partecipazione di Marco Travaglio

Coronavirus - Andrea Scanzi a Punto Esclamativo (Loft) : “Riaprire le chiese per Pasqua di Salvini? Irresponsabile - espone persone a rischi” (Di venerdì 24 aprile 2020) Torna l’appuntamento con l’attualità sulnello spazio di approfondimento di “Accordi&Disaccordi”: venerdì 24 aprile22.45 i conduttori Lucae Andreaaffronteremo il delicato tema della cosiddetta “fase due” a poco meno di dieci giorni dalla possibile ripartenza, fissata per il 4 maggio. Inoltre si parlerà degli esiti del Consiglio europeo che segna un momento cruciale per la storia dell’Unione. Come sempre, il commento e l’analisi dei fatti più scottanti della settimana sarà affidato al direttore de Il Fatto QuotidianoTravaglio. ‘Accordi&Disaccordi’ (13 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play). ...

ilfattovideo : Coronavirus, Scanzi e Sommi stasera alle 22.45 su Nove. Con la partecipazione di Marco Travaglio - forzapd : @Pinucci63757977 Testimonial ad un cazzaro che ha contribuito notevolmente , erigendosi a tuttologo, a dichiarare c… - splimber69 : @AndreaScanzi Le sue previsioni stanno diventando fassiniane... - Comance64 : RT @ideadestra_: 'Non vi succede una sega al 99%' 26.000 morti!!! La credibilità di #Scanzi vale come un testicolo ricoperto di miele in un… - elvisfabrix : RT @ideadestra_: 'Non vi succede una sega al 99%' 26.000 morti!!! La credibilità di #Scanzi vale come un testicolo ricoperto di miele in un… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Scanzi Coronavirus, Scanzi e Sommi stasera alle 22.45 su Nove. Con la partecipazione di Marco Travaglio Il Fatto Quotidiano Coronavirus, Scanzi e Sommi stasera alle 22.45 su Nove. Con la partecipazione di Marco Travaglio

Torna l’appuntamento con l’attualità sul Nove nello spazio di approfondimento di “Accordi&Disaccordi”: venerdì 24 aprile alle 22.45 i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi affronteremo il delicato ...

Scanzi in difesa del “dittatore cinese” Conte Xi Jiping: “La Meloni deve tacere” (video)

Il giornalista del “Fatto Quotidiano”, passato agli onori delle cronache, suo malgrado, per aver annunciato che il coronavirus non esisteva mentre già morivano persone (video), stavolta cerca gloria ...

Torna l’appuntamento con l’attualità sul Nove nello spazio di approfondimento di “Accordi&Disaccordi”: venerdì 24 aprile alle 22.45 i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi affronteremo il delicato ...Il giornalista del “Fatto Quotidiano”, passato agli onori delle cronache, suo malgrado, per aver annunciato che il coronavirus non esisteva mentre già morivano persone (video), stavolta cerca gloria ...