Coronavirus | la “lezione” dell’epidemia Spagnola | come alcune città hanno appiattito la

(Di venerdì 24 aprile 2020) Oggi il mondo è alle prese con la pandemia di, che ha già contagiato oltre 2,7 milioni di persone e provocato la morte di oltre 190.000 individui. Circa 100 anni fa, invece, il mondo combatteva la, la pandemia del 1918, durata fino al 1920, considerata la pandemia più mortale della storia moderna. Mentre il mondo oggi si ferma per tentare di arginare la diffusione del contagio, scienziati e storici studiano la pandemia del 1918 per ottenere indicazioni sul metodo più efficace per fermarla. Dopo il primo caso conosciuto negli Stati Uniti, in una basa militare del Kansas nel marzo 1918, lasi diffuse nel Paese. Quando fu registrato il primo caso a Saint Louis, in Missouri, nell’arco di due giorni, la città vietò la maggior parte degli assembramenti pubblici e mise i pazienti in quarantena nelle proprie ...