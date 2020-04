Conti pubblici, il governo vara il Def: pil a -8% e debito al 155% causa virus. Ok a 55 miliardi di ulteriore deficit per finanziare decreto Aprile (Di venerdì 24 aprile 2020) Numeri da economia di guerra. Pil in caduta di 8 punti che potrebbero superare i 10 in caso di “recrudescenza dell’epidemia”, disoccupazione in aumento dal 10 all’11,6%, deficit che schizza al 10,4% del pil come non avveniva dagli anni Ottanta, debito in volo fino al 155% del prodotto interno lordo. Sono le previsioni messe nero su bianco nel Documento di economia e finanza varato dal consiglio dei ministri venerdì, dopo due giorni di slittamenti. E’ la prima fotografia ufficiale dell’impatto dell’epidemia di coronavirus e del lockdown su economia e Conti pubblici italiani. Per far fronte all’emergenza il governo intende richiedere al Parlamento di poter fare altro deficit aggiuntivo: dopo i 25 miliardi chiesti per coprire il decreto cura Italia, per il decreto aprile ne serviranno altri 55, pari a 3,3 punti di pil. “Se non si ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Roma si prepara alla fase 2 : domani parte la sperimentazione sui trasporti pubblici con ingressi contingentati e monitoraggio dei flussi di passeggeri

Conti pubblici - nel 2019 deficit/Pil in calo all’1 - 6%

Coronavirus - fase 2 : nuove regole per negozi - uffici e mezzi pubblici. Mascherine - guanti e ingressi contingentati (Di venerdì 24 aprile 2020) Numeri da economia di guerra. Pil in caduta di 8 punti che potrebbero superare i 10 in caso di “recrudescenza dell’epidemia”, disoccupazione in aumento dal 10 all’11,6%, deficit che schizza al 10,4% del pil come non avveniva dagli anni Ottanta,in volo fino aldel prodotto interno lordo. Sono le previsioni messe nero su bianco nel Documento di economia e finanzato dal consiglio dei ministri venerdì, dopo due giorni di slittamenti. E’ la prima fotografia ufficiale dell’impatto dell’epidemia di coronae del lockdown su economia eitaliani. Per far fronte all’emergenza ilintende richiedere al Parlamento di poter fare altro deficit aggiuntivo: dopo i 25 miliardi chiesti per coprire il decreto cura Italia, per il decreto aprile ne serviranno altri 55, pari a 3,3 punti di pil. “Se non si ...

M5S_Europa : #Olanda: invece di additare i Paesi del sud dell’#UE come irresponsabili, #Rutte dovrebbe guardarsi in casa sua. Il… - M5S_Europa : #MarkRutte parla del virtuoso debito pubblico dell'#Olanda ma tace sul debito privato altissimo, pari al 239% del r… - NowhereLorenzo : RT @Zbarskij: Carrefour compra da Conad gli store ex Auchan. Shopping soprattutto in Piemonte e Lombardia. Ora arriva la richiesta di CIG c… - igorbrickil5S : RT @Zbarskij: Carrefour compra da Conad gli store ex Auchan. Shopping soprattutto in Piemonte e Lombardia. Ora arriva la richiesta di CIG c… -