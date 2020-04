CdS - La Roma si rituffa su Mertens | risposta chiara di Dries ai giallorossi

(Di venerdì 24 aprile 2020) Nuovo sondaggio dellaper. A riportare la notizia è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il belga sia attaccante molto gradito al tecnico giallorosso Fonseca.

Nuovo sondaggio della Roma per Dries Mertens. A riportare la notizia è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il belga sia attaccante molto gradito al tecnico giallorosso Fonseca ...La UEFA attende i nomi delle squadre che disputeranno le prossime coppe europee. Presente anche un'interessante intervista a Zdenek Zeman, ex tecnico di Roma, Lazio e anche Foggia, dove ha allenato ...