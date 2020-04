Bonus di 2 mila € alle Pmi, De Luca: Una palude burocratica. Con l’ok della Ue (martedì?) via all’erogazione (Di venerdì 24 aprile 2020) “Stiamo lavorando in queste ore per il contributo dei 2000 euro da dare alle imprese. Le imprese che ne hanno fatto richieste sono 90mila. Così come abbiamo già 50mila richieste del contributo di mille euro per i professionisti lavoratori autonomi”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta streaming su Facebook per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19. “Vi devo raccontare – prosegue De Luca – l’avventura del contributo di 2000 euro da dare alle imprese. L’Ue ha dato la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per iniziative legate all’emergenza del coronavirus. Ovviamente noi dobbiamo mandare prima l’elenco dei richiedenti a Bruxelles, che a sua volta deve approvare e verificare che non siano aiuti di Stato che violano le norme della concorrenza. ... Leggi su ildenaro Bonus da 600 euro - stop a 700 mila domande. Senza requisiti molti lavoratori dello spettacolo

Bonus da 600 euro - stop a 700 mila domande. Senza requisiti molti lavoratori dello spettacolo

Cura Italia - nuovi dati Inps : cassa in deroga versata solo a 4.149 lavoratori. 208mila i congedi parentali - 66mila i bonus baby sitter (Di venerdì 24 aprile 2020) “Stiamo lavorando in queste ore per il contributo dei 2000 euro da dareimprese. Le imprese che ne hanno fatto richieste sono 90. Così come abbiamo già 50richieste del contributo di mille euro per i professionisti lavoratori autonomi”. Così il presidenteRegione Campania, Vincenzo De, in diretta streaming su Facebook per fare il puntosituazione sull’emergenza Covid-19. “Vi devo raccontare – prosegue De– l’avventura del contributo di 2000 euro da dareimprese. L’Ue ha dato la possibilità di utilizzare i fondi strutturali per iniziative legate all’emergenza del coronavirus. Ovviamente noi dobbiamo mandare prima l’elenco dei richiedenti a Bruxelles, che a sua volta deve approvare e verificare che non siano aiuti di Stato che violano le normeconcorrenza. ...

La7tv : Crescono gli appelli per non richiedere i 600 euro se non se ne ha bisogno. Tra coloro che hanno ricevuto il bonus,… - pino_salatino : Bonus da 600 euro, stop a 700 mila domande. Senza requisiti molti lavoratori dello spettacolo - lacittanews : Crescono gli appelli per non richiedere i 600 euro se non se ne ha bisogno. Tra coloro che hanno ricevuto il bonus,… - Fatafutura : RT @RiminiFuturo: Il programma berlinese contro il virus permette di richiedere fino a 5 mila euro per i lavoratori autonomi e le Pmi fino… - luigi30868085 : @NunzioLiguori Io credo che con 600 mila euro chiedere un bonus e averlo addirittura prima di uno che non può mette… -