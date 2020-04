Antonio Zequila desiderio segreto | Proposta indecente dopo il GF Vip (Di venerdì 24 aprile 2020) Antonio Zequila è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della quarta edizione del GF Vip, tra amicizie e liti pesanti. L’attore napoletano potrebbe continuare la sua carriera televisiva, diventando oggetto di desiderio sul mercato del piccolo schermo. Antonio Zequila ha impressionato per le proprie qualità al GF Vip che lo avrebbero portato alla finale, anche … L'articolo Antonio Zequila desiderio segreto Proposta indecente dopo il GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Adriana Volpe : "Antonio Zequila? Comportamenti inqualificabili"

Sossio Aruta si scaglia contro Antonio Zequila : ‘Squallido e meschino!’

Paola Di Benedetto : "Antonio Zequila era una figura negativa per me" (Di venerdì 24 aprile 2020)è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della quarta edizione del GF Vip, tra amicizie e liti pesanti. L’attore napoletano potrebbe continuare la sua carriera televisiva, diventando oggetto disul mercato del piccolo schermo.ha impressionato per le proprie qualità al GF Vip che lo avrebbero portato alla finale, anche … L'articoloil GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

gaiawoosh : Non entravo su animal crossing per la Wii da tipo due secoli e mezzo mamma mia Belinda simpatica come un palo in… - KontroKulturaa : Sossio Aruta si scaglia contro Antonio Zequila: 'Squallido e meschino!' - - frances33439335 : RT @Veronique__94: Cast attuale #GFVIP Paolo Ciavarro Michele Cucuzza Andrea Denver Paola Di Benedetto Antonella Elia Ivan Gonzalez Clizia… -