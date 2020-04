VIVI E LASCIA VIVERE | anticipazioni prima puntata del 23 aprile su Rai 1

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 23 aprile 2020) Come già segnalato in un nostro precedente post, stasera (232020) inizia su Rai 1 una nuova appassionante fiction con Elena Sofia Ricci: si intitolae ci terrà compagnia al giovedì sera in questa parte finale della stagione televisiva.Leggi anche: SIREN 2: su RAI 4 gli episodi finali lunedì 27Ecco ledella, che vedremo in prime time sull’ammiraglia Rai: Laura rientra a Napoli e deve dare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. La donna accusa un crollo nervoso ma, per merito della sua amica Rosa e di Marilù (sorella di suo marito), gradualmente si riprende fino a trovare una via d’uscita. Giada, la figlia maggiore di Laura, cerca un lavoro e in questo modo conosce Luciano. Nel secondo dei due episodi, la famiglia si riorganizza e Laura, ...