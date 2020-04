Soluzioni Cruciverba del 23/04/20. Tutte le definizioni (Di giovedì 23 aprile 2020) Se cercate le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello vi ringrazierà, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate 🙂 Bando alle ciance e vediamo le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 23/04/20: Autore di antigone e aiace 7 lettere: Sofocle Durissima competizione con nuoto bicicletta e corsa 7 lettere: Ironman Echi di parole lontane 5 lettere: Vocii Il capoluogo della lorena 4 lettere: Metz Il capostipite degli arabi 7 lettere: Ismaele Il clive di last knights 4 lettere: Owen Il gala di bandiere a bordo 11 lettere: Gran pavese L autore di antigone e aiace 7 lettere: Sofocle Lo è il bambino molto giudizioso 5 lettere: Omino Scopri le isole svalbard 7 lettere: Barents Storica località sul mincio 5 lettere: ... Leggi su pianetadonne.blog Soluzioni Cruciverba del 22/04/20. Tutte le definizioni

Ultime Notizie dalla rete : Soluzioni Cruciverba Soluzioni Cruciverba del 22 04 20 Tutte le definizioni Zazoom Blog Gaia offre un cruciverba dedicato alla storia e ai miti

L’associazione culturale Gaia, non potendo organizzare visite guidate “dal vivo” sul territorio, prosegue le sue attività “a distanza”, pubblicando sulla propria pagina Facebook, nel fine settimana, g ...

Vacallo, 'un paese vuol dire non sentirsi mai soli'

Oltre al promemoria sulle misure introdotte a sostegno della popolazione anziana e più vulnerabile, nelle quattro pagine del volantino ci sono anche dei giochi – nello specifico il cruciverba ...

