Le acque di scarico spia dei focolai

(Di giovedì 23 aprile 2020) Enza Cusmai L'Iss: niente rischi per quella del rubinetto. Covid isolato nelle lacrime Il coronavirus circola anche nelle fognature, o nelle lacrime. Lo confermano due studi freschi di stampa. Il primo è stato condotto dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa, del Reparto di qualità dell'Acqua e Salute dell'Iss. I ricercatori hanno trovato materiale genetico del virus in otto campioni didiraccolti a Milano a febbraio scorso e in due campioni raccolti a Roma a fine marzo. Il risultato non sorprende i ricercatori che rassicurano: non c'è nessun rischio di natura sanitaria legato al sistema idrico, che oggi viene considerato sicuro. Semmai campionamento può essere usato comedella presenza di uno epidemico. Uno strumento importante soprattutto nella fase 2. «La sorveglianza potrà essere utilizzata per ...