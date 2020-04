La Transnistria tra Covid-19 e riconoscimento

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 23 aprile 2020) A metà aprile la Repubblica Moldava di Priednestrovie, meglio nota in Occidente come ““, Stato indipendente e governato da un’amministrazione autonoma con capitale a Tiraspol, ma non riconosciuto dai Paesi membri dell’Onu in quanto considerato parte della Moldavia, rendeva noti i primi dati sull’epidemia da-19 nel Paese. In data 23 aprile fonti di Tiraspol confermavano 337 casi da Coronavirus,16 decessi (in prevalenza anziani con malattie croniche, ma anche una ragazza di 27 anni) e 23 guariti. Inoltre, in data 20 aprile i pazienti sottoposti a trattamento risultavano essere 188. Ovviamente anche la, come tutti i Paesi, si è trovata a dover fronteggiare le medesime problematiche tra cui la carenza di mascherine e ventilatori, la pressione sulle strutture sanitarie e le difficoltà nell’effettuare i ...