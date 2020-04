La Germania sceglie i Super Hornet e i Typhoon

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 23 aprile 2020) Laha scelto quelli che saranno i successori dei suoi Tornado, i velivoli multiruolo del consorzio europeo trinazionale Panavia che ormai vola con i distintivi della Luftwaffe da più di 40 anni. Berlino, per coprire i diversi ruoli che erano affidati al Tornado, ha optato per una soluzione un po’ anomala ovvero di affidarsi agli Eurofighter, agli F/A-18E/Fe agli EA-18G Growler. Il Bundestag ha deciso quindi di acquistare 138 nuovi velivoli da combattimento per sostituire i 90 Tornado ancora rimasti in servizio a partire dal 2030: in particolare saranno 93 i, 30 ie 15 i Growler da guerra elettronica. Il piano, rivelato dal ministero della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer lo scorso 21 aprile, prevede di cominciare l’introduzione dei nuovi velivoli a partire dal 2025. L’esigenza tedesca è quella ...